« Visual Basic a fait l'objet de publication pour la première fois en 1991. La version finale a été la version 6 en 1998. VB6 ou Visual Basic Classic était connu comme une plateforme de développement rapide d'applications (RAD) parce qu'elle donnait la possibilité de concevoir une interface graphique très rapidement en faisant glisser des composants. Le résultat était une application fonctionnelle et utile à partir de quelques lignes de code. En 2021, il y a beaucoup de gens qui développent avec Visual Basic 6 et beaucoup d'applications actives construites avec. Et ils ont besoin d'une véritable alternative parce qu'ils développent avec un outil vieux de 20 ans dont aucune nouvelle version n'est disponible. Bien sûr, il y a VB.NET, mais c'est un autre langage et une autre plateforme. Vous devez faire migrer votre projet. Il est incompatible avec votre base de code VB6 », soulignent les porteurs du projet.C’est pour cet ensemble de raisons que l’équipe propose RAD Basic – un environnement de développement et un compilateur 100 % compatible avec Visual Basic classique. RAD Basic entend se positionner comme « la version 7 de Visual Basic qui n’a jamais vu le jour. » Le compilateur et les bibliothèques d’environnement d’exécution seront open source. « La communauté Visual Basic classic a été très en colère contre le choix de Microsoft de forcer la transition vers le nouvel environnement incompatible de .NET. RAD Basic veut donc ne pas répéter la même erreur. La mise en source ouverte du noyau garantit que le développement ne sera pas interrompu ou redirigé vers des voies incompatibles », expliquent les têtes derrière l’initiative.L’approche de développement open source de RAB Basic casse avec un refus de Microsoft d’ouvrir le code source de Visual Basic 6. « Il a été demandé plusieurs fois à Microsoft de passer VB6 en open source. Une demande rejetée à maintes reprises, sans aucune raison valable. Supprimer le langage de programmation d’une communauté sans raison exceptionnelle est un acte de vandalisme. Le nouveau Microsoft prétend soutenir l’open source, pourquoi pas dans ce cas ? Nous ne demandons pas à Microsoft de travailler sur VB6, mais tout simplement de le publier sous licence open source et de permettre à la communauté d’en assurer la maintenance », soulignait un plaignant de la communauté des développeurs Visual Basic en marge de la célébration des 25 ans du langage de programmation événementielle de Microsoft.La firme de Redmond s’était pour sa part expliquée à propos de son positionnement en soulignant que : « pour répondre aux besoins modernes, nous aurions besoin d'aller bien au-delà d’une mise à jour du langage. Il faut rappeler que VB6 n’est pas seulement un langage, mais également un environnement d'exécution, une bibliothèque de plateforme, un outil / IDE et un écosystème qui sont étroitement liés pour qu’ils puissent travailler de concert. Nous avons travaillé avec de nombreux clients sur la migration de VB6 vers .NET et nous avons trouvé que, bien qu’il y a des changements dans le langage, le facteur dominant dans les difficultés de migration ne résident pas dans les différences du langage. Même rendre open source le langage / l’environnement d’exécution ne va pas résoudre le fait que VB6 a été pensé pour un ensemble de problèmes différents, et le fait que sa force provenait de la solution de bout en bout fournie par tous ces cinq morceaux qui travaillent ensemble ». Raison pour laquelle elle avait avancé que « ce n’est pas faisable de rendre open source la chaine d’outils VB6 ainsi que son écosystème. » RAD Basic est en route pour sa version 1.0 qui sera disponible pour Windows en x86 et x64. Les versions ultérieures le seront pour macOS et Linux.À date, les fonctionnalités de base du projet sont implémentées. Le compilateur pour sa part est capable de gérer de petites applications de test : les structures conditionnelles (si, tant que), les appels de méthode, la déclaration des variables et certaines opérations mathématiques de base sont prises en charge. La bibliothèque en lien au runtime comporte quelques composants et fonctions de base. Pas de compilation des OCX pour le moment. Néanmoins, une release alpha prévue pour le mois de juin devrait y apporter réponse.Source : Kickstarter Que pensez-vous de ce projet ? Utile ou inutile ? Ou arrivé bien trop tard ?